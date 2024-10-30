Игрок «Автодора» Калеб Агада сделал 10-й трипл-дабл в истории Единой Лиги

Защитник саратовского «Автодора» Калеб Агада в матче с «Астаной» сделал 10-й трипл-дабл в истории Единой Лиги ВТБ.

30-летний нигериец набрал 19 очков, сделал 10 подборов и 15 результативных передач, а его команда одержала домашнюю победу со счётом 88:81. Это первый трипл-дабл в Единой лиге с 2022 года.

В следующем туре «Автодор» 7 ноября сыграет на выезде с БК «Самара».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые проведут в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.