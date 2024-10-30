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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал победу над «Астаной»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал победу над «Астаной»
Миленко Богичевич
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Главный тренер саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Миленко Богичевич дал комментарий после победы в домашнем матче с БК «Астана», который проходил сегодня, 30 октября, в Саратове в рамках Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
88 : 81
Астана
Астана
Автодор: Кантер - 20, Агада - 19, Беслач - 15, Пранаускис - 14, Джонс - 9, Кулешов - 7, Халдеев - 4, Фёдоров, Наумов, Петенев, Цыбиков, Сычков
Астана: Джонсон - 24, Утоми - 21, Смит - 14, Мурзагалиев - 10, Походяев - 8, Айткали - 2, Майдекин - 2, Щербак, Десятников, Исаенко, Оразбеков

«В первую очередь хочу поздравить своих коллег по всему миру с нашим профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья и успехов в сезоне. Также хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать и зарядить нас энергией. Сегодняшняя победа важна для команды, ведь мы обрели уверенность.

Довольно непросто играть против команд, которые не имеют побед: они бьются отчаянно, и никогда не знаешь, что они приготовили.

Мы хорошо двигали мяч, забивали свои броски и полностью заслужили победу. Желаю успехов новому тренеру «Астаны», у них хорошая команда, надеюсь, ему ещё удастся заработать свои победы.

Перед встречей было сказано, что нам необходимо остановить Джонсона. В целом нам это удалось. Да, свои очки он всё-таки набрал, но в концовке, а по игре был результативен только со штрафной линии. Думаю, мы проделали хорошую работу», — приводит слова Богичевича пресс-служба БК «Автодор».

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