Главный тренер «Астаны» Глеб Плотников: сегодня «Автодор» был лучше

Главный тренер «Астаны» Глеб Плотников прокомментировал поражение своей команды от саратовского «Автодора» в рамках Единой лиги ВТБ.

«Как обычно, мы вышли на вторую половину недостаточно сконцентрированные. Это недопустимо в Лиге ВТБ, поскольку тут очень сильные команды — нас не простили. Хочу поздравить команду «Автодор», они сегодня сыграли лучше, показали свой фирменный стиль.

Тяжело ли справляться с командой в роли уже главного тренера? Стараюсь не думать об этом. Просто делаю свою работу, готовлюсь к соперникам и строю планы для команды», — приводит слова Плотникова пресс-служба Единой лиги.