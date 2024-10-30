«Зенит» разгромил «Самару» в рамках Единой лиги

30 октября в Санкт-Петербурге на площадке КСК «Арена» состоялась очередная игра Единой лиги ВТБ, в которой встречались петербургский «Зенит» и самарская «Самара». Победу в матче одержали санкт-петербургские баскетболисты — 92:61 (23:13; 19:15; 22:18, 28:15).

Лучшим в составе «Зенита» стал лёгкий форвард Дуэйн Бэйкон, набравший в матче 15 очков, а также сделавший три подбора и одну передачу. 13 очков на свой счёт записал Трент Фрейзер.

У «Самары» отличился лёгкий форвард Ронни Харрелл, который набрал за игру 14 очков, сделал четыре подбора и одну передачу. 11 очков, четыре подбора и три передачи на счету Брэндана Адамса.