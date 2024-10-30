«Зенит» разгромил «Самару» в рамках Единой лиги
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30 октября в Санкт-Петербурге на площадке КСК «Арена» состоялась очередная игра Единой лиги ВТБ, в которой встречались петербургский «Зенит» и самарская «Самара». Победу в матче одержали санкт-петербургские баскетболисты — 92:61 (23:13; 19:15; 22:18, 28:15).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 61
Самара
Самарская область
Зенит: Бэйкон - 15, Фрейзер - 13, Пойтресс - 12, Мун - 11, Хантер - 10, Спеллмен - 8, Карасёв - 5, Вольхин - 5, Щербенев - 4, Захаров - 3, Жбанов - 3, Воронцевич - 3
Самара: Харрелл - 14, Адамс - 11, Далтон - 8, Пынько - 7, Брукс - 6, Попов - 5, Сопин - 3, Гудумак - 3, Карданахишвили - 3, Амосов - 1, Голдырев, Чикарев
Лучшим в составе «Зенита» стал лёгкий форвард Дуэйн Бэйкон, набравший в матче 15 очков, а также сделавший три подбора и одну передачу. 13 очков на свой счёт записал Трент Фрейзер.
У «Самары» отличился лёгкий форвард Ронни Харрелл, который набрал за игру 14 очков, сделал четыре подбора и одну передачу. 11 очков, четыре подбора и три передачи на счету Брэндана Адамса.
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