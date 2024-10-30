Игрок «Альбы» отстранён от игр из-за обвинений в насилии над бывшей девушкой

Центровой берлинской «Альбы» Жан-Марк Кумадже отстранён клубом на неопределённый срок после обвинений в насилии со стороны его бывшей девушки. Об этом сообщает Basketnews.

«Мы узнали об обвинениях против Кумадже и относимся к ним очень серьёзно. Он отстранён до тех пор, пока эти обвинения не будут полностью прояснены. Мы предоставим обновлённую информацию о дальнейшем развитии событий в соответствующее время», — приводит слова управляющего директора клуба Марко Балда Basketnews.

Кумадже уже пропустил игру 6-го тура Евролиги «Альба» — БК «Париж».

Это не первый случай участия Кумадже в насильственном инциденте. Ранее 28-летний игрок был отстранён Немецкой баскетбольной лигой (ББЛ) на три игры и оштрафован на € 2000 за то, что якобы ударил сотрудника антидопинговой службы во время матча Кубка Германии 13 октября.