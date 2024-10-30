«Жальгирис» с разницей в два очка обыграл «Црвену Звезду» в матче 6-го тура Евролиги

В Каунасе (Литва) завершился матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Жальгирис» и «Црвена Звезда» (Белград). Игра закончилась со счётом 86:84 (24:18, 23:15, 19:24, 20:27) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Дейвидас Сирвидис. Он набрал 17 очков, сделал один подбор и три результативных передачи. У «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Коди Миллер-Макинтайр, на счету которого 16 очков, три подбора и пять передач.

В следующем туре соревнований «Жальгирис» примет дома БК «Монако». Встреча состоится 1 ноября. «Црвена Звезда» в этот же день примет дома «Панатинаикос» (Греция).