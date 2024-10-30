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Жальгирис – Црвена Звезда, результат матча 30 октября 2024, счет 86:84, Евролига

«Жальгирис» с разницей в два очка обыграл «Црвену Звезду» в матче 6-го тура Евролиги
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В Каунасе (Литва) завершился матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Жальгирис» и «Црвена Звезда» (Белград). Игра закончилась со счётом 86:84 (24:18, 23:15, 19:24, 20:27) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
30 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
86 : 84
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Жальгирис: Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Дейвидас Сирвидис. Он набрал 17 очков, сделал один подбор и три результативных передачи. У «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Коди Миллер-Макинтайр, на счету которого 16 очков, три подбора и пять передач.

В следующем туре соревнований «Жальгирис» примет дома БК «Монако». Встреча состоится 1 ноября. «Црвена Звезда» в этот же день примет дома «Панатинаикос» (Греция).

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