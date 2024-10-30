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Тренер «Самары» Анзулович рассказал, чего его команде не хватило для победы над «Зенитом»

Тренер «Самары» Анзулович рассказал, чего его команде не хватило для победы над «Зенитом»
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович объяснил, чего его команде не хватило, чтобы обыграть «Зенит» (Санкт-Петербург) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором они уступили со счётом 61:92.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 61
Самара
Самарская область
Зенит: Бэйкон - 15, Фрейзер - 13, Пойтресс - 12, Мун - 11, Хантер - 10, Спеллмен - 8, Карасёв - 5, Вольхин - 5, Щербенев - 4, Захаров - 3, Жбанов - 3, Воронцевич - 3
Самара: Харрелл - 14, Адамс - 11, Далтон - 8, Пынько - 7, Брукс - 6, Попов - 5, Сопин - 3, Гудумак - 3, Карданахишвили - 3, Амосов - 1, Голдырев, Чикарев

«Это была игра, в которой встретились команда со скоростью и физической подготовленностью, и команда после многих травм, не готовая навязать такую борьбу, которая нужна, чтобы противостоять «Зениту». Нам не хватало ни концентрации, ни энергии, ни качества. У нас был очень тяжёлый матч в Перми — и мы оставили там много энергии, поэтому сегодня не были готовы должным образом», — приводит слова Анзуловича пресс-служба «Самары».

В следующем туре «Самара» 3 ноября сыграет в Красноярске с «Енисеем». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые проведут в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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