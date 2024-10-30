Результаты матчей Единой лиги 30 октября

30 октября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоялись три игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Единая лига. Результаты матчей 30 октября:
«Енисей» — «Пари Нижний Новгород» — 79:77;
«Автодор» — «Астана» — 88:81;
«Зенит» — «Самара» — 92:61.
В нынешнем сезоне Единой лиги выступают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
Команды, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.
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