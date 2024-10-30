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Результаты матчей Единой лиги 30 октября

Результаты матчей Единой лиги 30 октября
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30 октября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоялись три игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Единая лига. Результаты матчей 30 октября:

«Енисей» — «Пари Нижний Новгород» — 79:77;
«Автодор» — «Астана» — 88:81;
«Зенит» — «Самара» — 92:61.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
79 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Енисей: Герасимов - 20, Балашов - 14, Сандерс - 12, Долинин - 12, Степанович - 8, Сонько - 5, Ведищев - 3, Близнюк - 3, Загретдинов - 2, Перевалов, Шлегель, Одиноков
Пари Нижний Новгород: Наталл - 21, Доукинс - 16, Чадов - 10, Джуришич - 9, Карпенков - 6, Хвостов - 6, Гант - 4, Бабурин - 3, Хоменко - 2, Ганькевич, Антипов, Зоткин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
88 : 81
Астана
Астана
Автодор: Кантер - 20, Агада - 19, Беслач - 15, Пранаускис - 14, Джонс - 9, Кулешов - 7, Халдеев - 4, Фёдоров, Наумов, Петенев, Цыбиков, Сычков
Астана: Джонсон - 24, Утоми - 21, Смит - 14, Мурзагалиев - 10, Походяев - 8, Айткали - 2, Майдекин - 2, Щербак, Десятников, Исаенко, Оразбеков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 61
Самара
Самарская область
Зенит: Бэйкон - 15, Фрейзер - 13, Пойтресс - 12, Мун - 11, Хантер - 10, Спеллмен - 8, Карасёв - 5, Вольхин - 5, Щербенев - 4, Захаров - 3, Жбанов - 3, Воронцевич - 3
Самара: Харрелл - 14, Адамс - 11, Далтон - 8, Пынько - 7, Брукс - 6, Попов - 5, Сопин - 3, Гудумак - 3, Карданахишвили - 3, Амосов - 1, Голдырев, Чикарев

В нынешнем сезоне Единой лиги выступают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Команды, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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