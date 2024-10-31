Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Самарой»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных над БК «Самара» в рамках Единой лиги.

«Сегодня на матче было более пяти тысяч зрителей. Атмосфера была фантастической, поэтому я хочу поблагодарить всех фанатов за то, что они пришли. За исключением нескольких минут в середине второй четверти и нескольких минут в конце третьей четверти мы сыграли очень хорошо. Очень здорово и активно выступили защите и в переходе из обороны в атаку. Мы здорово делились мячом друг с другом. Реализовали те открытые броски, которые не получалось реализовать ранее. Сегодня мы сыграли эффективнее в этом плане», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.