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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Самарой»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Самарой»
Хавьер Паскуаль
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных над БК «Самара» в рамках Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 61
Самара
Самарская область
Зенит: Бэйкон - 15, Фрейзер - 13, Пойтресс - 12, Мун - 11, Хантер - 10, Спеллмен - 8, Карасёв - 5, Вольхин - 5, Щербенев - 4, Захаров - 3, Жбанов - 3, Воронцевич - 3
Самара: Харрелл - 14, Адамс - 11, Далтон - 8, Пынько - 7, Брукс - 6, Попов - 5, Сопин - 3, Гудумак - 3, Карданахишвили - 3, Амосов - 1, Голдырев, Чикарев

«Сегодня на матче было более пяти тысяч зрителей. Атмосфера была фантастической, поэтому я хочу поблагодарить всех фанатов за то, что они пришли. За исключением нескольких минут в середине второй четверти и нескольких минут в конце третьей четверти мы сыграли очень хорошо. Очень здорово и активно выступили защите и в переходе из обороны в атаку. Мы здорово делились мячом друг с другом. Реализовали те открытые броски, которые не получалось реализовать ранее. Сегодня мы сыграли эффективнее в этом плане», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

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