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Еврокубок: результаты матчей 30 октября, турнирная таблица

Еврокубок: результаты матчей 30 октября, турнирная таблица
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В среду, 30 октября, состоялся игровой день 6-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Еврокубок, результаты матчей 30 октября:

«Бахчешехир Колежи» — «Трефл Сопот» — 79:67;
У-БТ — «Умана Рейер» — 86:78;
«Цедевита-Олимпия» — «Хапоэль» Иерусалим — 83:94;
«Ратиофарм Ульм» — «Доломити Энергия» — 84:82;
«Хапоэль» Тель-Авив — «Будучность» — 92:72;
«Бурк» — «Арис» — 88:91.

Матч «Валенсия» — «Лиеткабелис» перенесён.

Еврокубок . Группа A. 6-й тур
30 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 67
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Еврокубок . Группа B. 6-й тур
30 октября 2024, среда. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
86 : 78
Умана Рейер
Венеция, Италия
Еврокубок . Группа B. 6-й тур
30 октября 2024, среда. 20:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Окончен
83 : 94
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Еврокубок . Группа A. 6-й тур
30 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Окончен
84 : 82
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Еврокубок . Группа A. 6-й тур
30 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
92 : 72
Будучность
Подгорица, Черногория
Еврокубок . Группа B. 6-й тур
30 октября 2024, среда. 21:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Окончен
88 : 91
Арис
Салоники, Греция

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».

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