Еврокубок: результаты матчей 30 октября, турнирная таблица

В среду, 30 октября, состоялся игровой день 6-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок, результаты матчей 30 октября:

«Бахчешехир Колежи» — «Трефл Сопот» — 79:67;

У-БТ — «Умана Рейер» — 86:78;

«Цедевита-Олимпия» — «Хапоэль» Иерусалим — 83:94;

«Ратиофарм Ульм» — «Доломити Энергия» — 84:82;

«Хапоэль» Тель-Авив — «Будучность» — 92:72;

«Бурк» — «Арис» — 88:91.

Матч «Валенсия» — «Лиеткабелис» перенесён.

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».