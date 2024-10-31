Результаты игрового дня Евролиги 30 октября, турнирная таблица

В среду, 30 октября, состоялся игровой день 6-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 30 октября:

«Жальгирис» — «Црвена Звезда» — 86:84;

«Панатинаикос» — АСВЕЛ — 92:68;

«Партизан» — «Монако» — 74:79.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путевку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.