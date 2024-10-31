Результаты игрового дня Евролиги 30 октября, турнирная таблица
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В среду, 30 октября, состоялся игровой день 6-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 30 октября:
«Жальгирис» — «Црвена Звезда» — 86:84;
«Панатинаикос» — АСВЕЛ — 92:68;
«Партизан» — «Монако» — 74:79.
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
30 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
86 : 84
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Жальгирис: Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
30 октября 2024, среда. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
92 : 68
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
АСВЕЛ: Харрисон, Скофилд, Кауди, Маледон, Ajinca, Джексон, де Коло, Сако, Лайти, Ндиайе, Блэк, Кабенга Мбия
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
74 : 79
Монако
Монако, Монако
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Вашингтон, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Mike, Джонс
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путевку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.
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