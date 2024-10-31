Дабл-дабл Энтони Дэвиса и 26 очков Леброна не помогли «Лейкерс» победить «Кливленд»

В ночь с 30 на 31 октября проходил матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» между собой сыграли «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в матче одержали хозяева площадки со счётом 134:110.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский форвард Эван Мобли, на счету которого 25 очков и пять подборов. Его соотечественник защитник Донован Митчелл набрал 24 очка. Дабл-даблом в этой игре отметился центровой Джарретт Аллен: 2 очков и 17 подборов.

В составе гостей самым результативным игроком стал американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, набравший 26 очков, шесть подборов и три передачи. На счету его партнёра по команде центрового Энтони Дэвиса дабл-дабл: 22 очка и 13 подборов.

Следующий матч «Кливленд» проведёт дома с «Орландо Мэджик». «Лейкерс» продолжит выездную серию и встретится с «Торонто Рэпторс». Оба матча состоятся 2 ноября.

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