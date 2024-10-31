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Кливленд Кавальерс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 31 октября 2024, счёт 134:110, регулярный чемпионат НБА

Дабл-дабл Энтони Дэвиса и 26 очков Леброна не помогли «Лейкерс» победить «Кливленд»
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В ночь с 30 на 31 октября проходил матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» между собой сыграли «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в матче одержали хозяева площадки со счётом 134:110.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
134 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Мобли - 25, Митчелл - 24, Аллен - 20, ЛеВерт - 16, Джером - 14, Гарлэнд - 12, Уэйд - 8, Ньянг - 5, Томпсон - 4, Меррилл - 3, Окоро - 3, Тайсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Дэвис - 22, Кнехт - 18, Расселл - 10, Хатимура - 8, Ривз - 7, Хэйс - 6, Кристи - 6, Винсент - 5, Джеймс - 2, Реддиш

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский форвард Эван Мобли, на счету которого 25 очков и пять подборов. Его соотечественник защитник Донован Митчелл набрал 24 очка. Дабл-даблом в этой игре отметился центровой Джарретт Аллен: 2 очков и 17 подборов.

В составе гостей самым результативным игроком стал американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, набравший 26 очков, шесть подборов и три передачи. На счету его партнёра по команде центрового Энтони Дэвиса дабл-дабл: 22 очка и 13 подборов.

Следующий матч «Кливленд» проведёт дома с «Орландо Мэджик». «Лейкерс» продолжит выездную серию и встретится с «Торонто Рэпторс». Оба матча состоятся 2 ноября.

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Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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