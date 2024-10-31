Дабл-дабл Янга не спас «Атланту» от поражения в матче с «Вашингтоном»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Атланта Хоукс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 133:120.

В составе «Вашингтона» самым результативным стал Билаль Кулибали, который записал в свой актив 27 очков.

Лучшую результативность в «Атланте» показал Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 35 очков и 15 передач.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» встретится с «Майами Хит», а «Атланта» проведёт матч с «Сакраменто Кингз». Матчи пройдут 3 и 2 ноября соответственно.

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