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Дабл-дабл Янга не спас «Атланту» от поражения в матче с «Вашингтоном»

Дабл-дабл Янга не спас «Атланту» от поражения в матче с «Вашингтоном»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Атланта Хоукс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 133:120.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
133 : 120
Атланта Хоукс
Атланта
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 27, Пул - 24, Валанчюнас - 22, Каррингтон - 16, Кисперт - 16, Джордж - 11, Сарр - 11, Батлер - 2, Болдуин Мл. - 2, Багли III - 2, Дэвис, Гилл, Холмс
Атланта Хоукс: Янг - 35, Джонсон - 21, Родди - 17, Рисашер - 17, Капела - 12, Уоллес - 8, Мэтьюз - 6, Оконгву - 2, Нэнс - 2, Гуйе

В составе «Вашингтона» самым результативным стал Билаль Кулибали, который записал в свой актив 27 очков.

Лучшую результативность в «Атланте» показал Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 35 очков и 15 передач.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» встретится с «Майами Хит», а «Атланта» проведёт матч с «Сакраменто Кингз». Матчи пройдут 3 и 2 ноября соответственно.

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