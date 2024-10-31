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«Бостон» в овертайме проиграл «Индиане», потерпев первое поражение в сезоне

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 135:132.

В составе «Индианы» лучшей результативностью отметился Беннедикт Матурин, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Паскаль Сиакам записал в свой актив 29 очков и 11 подборов.

За «Бостон» больше всего очков набрал Джейсон Тейтум, на счету которого 37 очков.

Для «Бостона» это первое поражение в нынешнем сезоне НБА.

В следующем матче «Индиана» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Бостон» проведёт матч с «Шарлотт Хорнетс». Оба матча состоятся 2 ноября.

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