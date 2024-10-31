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Индиана – Бостон, результат матча 31 октября 2024, счет 135:132, результат матча НБА 2024-2025

«Бостон» в овертайме проиграл «Индиане», потерпев первое поражение в сезоне
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 135:132.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
135 : 132
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Матурин - 30, Сиакам - 29, Топпин - 18, Халибёртон - 17, Несмит - 12, Макконнелл - 10, Джексон - 10, Шиппард - 7, Нембард - 2, Уокер, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Браун - 25, Уайт - 23, Притчард - 16, Холидэй - 8, Корнет - 8, Хорфорд - 8, Хозер - 5, Кета - 2, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман

В составе «Индианы» лучшей результативностью отметился Беннедикт Матурин, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Паскаль Сиакам записал в свой актив 29 очков и 11 подборов.

За «Бостон» больше всего очков набрал Джейсон Тейтум, на счету которого 37 очков.

Для «Бостона» это первое поражение в нынешнем сезоне НБА.

В следующем матче «Индиана» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Бостон» проведёт матч с «Шарлотт Хорнетс». Оба матча состоятся 2 ноября.

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