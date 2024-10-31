Сын Леброна Джеймса Бронни набрал первые официальные очки в НБА

Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:110 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс в середине заключительной четверти оказался на площадке, а за две минуты до конца основного времени набрал первые официальные очки в лиге после попадания со средней дистанции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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