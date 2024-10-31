44 очка Карла-Энтони Таунса принесли «Нью-Йорк» победу над «Майами»

В ночь с 30 на 31 октября мск на паркете «Касейя Центра» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс». Гости одержали победу со счётом 116:107.

В составе «Никс» дабл-дабл оформил центровой Карл-Энтони Таунс, на счету которого 44 набранных очка, 13 подборов и два результативных паса.

«Нью-Йорк» одержал вторую победу в четырёх матчах и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы Восточной конференции НБА. На счету «Майами» также две победы в четырёх матчах, после этого поражения «Хит» занимает на Востоке шестое место.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.