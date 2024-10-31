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Майами Хит — Нью-Йорк Никс, результат матча 31 октября 2024, счет 107:116, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

44 очка Карла-Энтони Таунса принесли «Нью-Йорк» победу над «Майами»
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В ночь с 30 на 31 октября мск на паркете «Касейя Центра» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс». Гости одержали победу со счётом 116:107.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
107 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Хироу - 34, Розир - 16, Батлер - 15, Адебайо - 11, Йович - 10, Жакез-мл. - 8, Брайант - 6, Робинсон - 5, Смит - 2, Уэр, Ларссон, Бёркс, Хайсмит
Нью-Йорк Никс: Таунс - 44, Брансон - 22, Бриджес - 17, Ануноби - 11, Макбрайд - 10, Харт - 10, Симс - 2, Топпин, Пэйн, Дадье, Колек, Хукпорти

В составе «Никс» дабл-дабл оформил центровой Карл-Энтони Таунс, на счету которого 44 набранных очка, 13 подборов и два результативных паса.

«Нью-Йорк» одержал вторую победу в четырёх матчах и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы Восточной конференции НБА. На счету «Майами» также две победы в четырёх матчах, после этого поражения «Хит» занимает на Востоке шестое место.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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