«Кливленд» показал видео в честь Леброна Джеймса

Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:110 в пользу домашней команды.

В середине первой четверти «Кливленд» показал специальное видео, подготовленное в честь лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. Джеймс провёл в составе «Кавальерс» 11 сезонов, а в 2016 году помог команде принести чемпионский титул.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.