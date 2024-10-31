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Паскаль Сиакам точным попаданием из-за дуги помог «Индиане» одержать победу над «Бостоном»

Паскаль Сиакам точным попаданием из-за дуги помог «Индиане» одержать победу над «Бостоном»
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Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 135:132 в овертайме в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
135 : 132
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Матурин - 30, Сиакам - 29, Топпин - 18, Халибёртон - 17, Несмит - 12, Макконнелл - 10, Джексон - 10, Шиппард - 7, Нембард - 2, Уокер, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Браун - 25, Уайт - 23, Притчард - 16, Холидэй - 8, Корнет - 8, Хорфорд - 8, Хозер - 5, Кета - 2, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Индианы» Паскаль Сиакам при счёте 132:132 за шесть секунд до конца первого овертайма стал автором победного трёхочкового попадания, установив таким образом финальный счёт встречи — 135:132.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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