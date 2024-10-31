Паскаль Сиакам точным попаданием из-за дуги помог «Индиане» одержать победу над «Бостоном»

Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 135:132 в овертайме в пользу домашней команды.

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Индианы» Паскаль Сиакам при счёте 132:132 за шесть секунд до конца первого овертайма стал автором победного трёхочкового попадания, установив таким образом финальный счёт встречи — 135:132.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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