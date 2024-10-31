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Леброн — о своём сыне: если бы мы поменялись местами, не уверен, что справился бы с этим

Леброн — о своём сыне: если бы мы поменялись местами, не уверен, что справился бы с этим
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал появление его сына Бронни Джеймса перед кливлендской публикой во время матча регулярного сезона НБА с «Кавальерс» (110:134).

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
134 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Мобли - 25, Митчелл - 24, Аллен - 20, ЛеВерт - 16, Джером - 14, Гарлэнд - 12, Уэйд - 8, Ньянг - 5, Томпсон - 4, Меррилл - 3, Окоро - 3, Тайсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Дэвис - 22, Кнехт - 18, Расселл - 10, Хатимура - 8, Ривз - 7, Хэйс - 6, Кристи - 6, Винсент - 5, Джеймс - 2, Реддиш

«Он справился лучше, чем я мог бы на его месте. Если бы мы поменялись местами, я не уверен, что смог бы с этим справиться», — поделился Джеймс-старший во время пресс-конференции.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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