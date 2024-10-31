Леброн — о своём сыне: если бы мы поменялись местами, не уверен, что справился бы с этим

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал появление его сына Бронни Джеймса перед кливлендской публикой во время матча регулярного сезона НБА с «Кавальерс» (110:134).
«Он справился лучше, чем я мог бы на его месте. Если бы мы поменялись местами, я не уверен, что смог бы с этим справиться», — поделился Джеймс-старший во время пресс-конференции.
Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.
Леброн эмоционально отреагировал на вопрос про свой возраст: