Леброн — о своём сыне: если бы мы поменялись местами, не уверен, что справился бы с этим

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал появление его сына Бронни Джеймса перед кливлендской публикой во время матча регулярного сезона НБА с «Кавальерс» (110:134).

«Он справился лучше, чем я мог бы на его месте. Если бы мы поменялись местами, я не уверен, что смог бы с этим справиться», — поделился Джеймс-старший во время пресс-конференции.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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Леброн эмоционально отреагировал на вопрос про свой возраст: