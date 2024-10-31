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Оклахома-Сити Тандер — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 31 октября 2024, счет 105:93, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Оклахома» победила в 4-й раз подряд, обыграв «Сан-Антонио», у Вембаньямы шесть очков
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В ночь с 30 на 31 октября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025. «Оклахома-Сити Тандер» одержала домашнюю победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 105:93.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
105 : 93
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 20, Холмгрен - 19, Гилджес-Александер - 18, Уильямс - 12, Митчелл - 12, Уоллес - 9, Джо - 6, Дженг - 5, Уиггинс - 4, Джонс, Карузо, Флаглер, Риз, Дука
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 18, Сохан - 17, Брэнэм - 15, Пол - 14, Джонсон - 9, Вембаньяма - 6, Уэсли - 5, Коллинс - 3, Шампани - 3, Мамукелашвили - 3, Касл, Сиссоко, Бэсси

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Оклахомы» Лугенц Дорт, на счету которого 20 очков, шесть подборов и один ассист. Лидер «Сан-Антонио» центровой Виктор Вембаньяма набрал шесть очков при восьми подборах и двух результативных передачах.

«Тандер» одержали четвёртую победу подряд со старта регулярного сезона и возглавляют турнирную таблицу Запада.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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