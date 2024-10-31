«Оклахома» победила в 4-й раз подряд, обыграв «Сан-Антонио», у Вембаньямы шесть очков

В ночь с 30 на 31 октября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025. «Оклахома-Сити Тандер» одержала домашнюю победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 105:93.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Оклахомы» Лугенц Дорт, на счету которого 20 очков, шесть подборов и один ассист. Лидер «Сан-Антонио» центровой Виктор Вембаньяма набрал шесть очков при восьми подборах и двух результативных передачах.

«Тандер» одержали четвёртую победу подряд со старта регулярного сезона и возглавляют турнирную таблицу Запада.

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