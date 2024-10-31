«Голден Стэйт» выиграл у «Нью-Орлеана» второй матч кряду без Стефена Карри

В ночь с 30 на 31 октября мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 104:89.

Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри пропустил второй матч подряд из-за повреждения лодыжки — в обоих случаях «Уорриорз» играли дома с «Нью-Орлеаном» и одерживали победы (первая игра в ночь с 29 на 30 октября мск — 124:106).

«Голден Стэйт» с четырьмя победами в пяти матчах занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Пеликанс» проиграли в третий раз подряд и находятся на 12-й строчке Запада.