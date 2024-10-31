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Голден Стэйт Уорриорз — Нью-Орлеан Пеликанс, результат матча 31 октября 2024, счет 104:89, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Голден Стэйт» выиграл у «Нью-Орлеана» второй матч кряду без Стефена Карри
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В ночь с 30 на 31 октября мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 104:89.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 89
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 21, Куминга - 16, Джексон-Дэвис - 15, Грин - 14, Подзиемски - 13, Андерсон - 10, Муди - 8, Уотерс III - 3, Beekman - 2, Луни - 2, Пэйтон II, Сантос, Спенсер
Нью-Орлеан Пеликанс: Хоукинс - 23, Альварадо - 16, Ингрэм - 14, Уильямсон - 12, Робинсон-Эрл - 9, Кэйн - 7, Грин - 5, Джемисон - 2, Бостон - 1, Тайс, Мисси

Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри пропустил второй матч подряд из-за повреждения лодыжки — в обоих случаях «Уорриорз» играли дома с «Нью-Орлеаном» и одерживали победы (первая игра в ночь с 29 на 30 октября мск — 124:106).

«Голден Стэйт» с четырьмя победами в пяти матчах занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Пеликанс» проиграли в третий раз подряд и находятся на 12-й строчке Запада.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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