Все результаты игрового дня НБА 31 октября
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В ночь с 30 на 31 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 31 октября
- «Шарлотт Хорнетс» – «Торонто Рэпторс» — 138:133.
- «Кливленд Кавальерс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 134:110.
- «Филадельфия Сиксерс» – «Детройт Пистонс» — 95:105.
- «Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс» — 133:120.
- «Индиана Пэйсерс» – «Бостон Селтикс» — 135:132 OT.
- «Майами Хит» – «Нью-Йорк Никс» — 107:116.
- «Мемфис Гриззлиз» – «Бруклин Нетс» — 106:119.
- «Чикаго Буллз» – «Орландо Мэджик» — 102:99.
- «Оклахома-Сити Тандер» – «Сан-Антонио Спёрс» — 105:93.
- «Голден Стэйт Уорриорз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:89.
- «Лос-Анджелес Клипперс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 105:106.
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
138 : 133
Торонто Рэпторс
Торонто
Шарлотт Хорнетс: Манн - 27, Мартин - 25, Ричардс - 24, Болл - 19, Уильямс - 17, Грин - 9, Бриджес - 7, Карри - 7, Салон - 3, Смит, Диабате, Мицич, Симпсон, Роден, Гибсон
Торонто Рэпторс: Барретт - 31, Дик - 30, Пёлтль - 20, Буше - 13, Могбо - 11, Митчелл - 11, Агбаджи - 10, Шид - 7, Темпл, Фернанду, Баттл
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
134 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Мобли - 25, Митчелл - 24, Аллен - 20, ЛеВерт - 16, Джером - 14, Гарлэнд - 12, Уэйд - 8, Ньянг - 5, Томпсон - 4, Меррилл - 3, Окоро - 3, Тайсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Дэвис - 22, Кнехт - 18, Расселл - 10, Хатимура - 8, Ривз - 7, Хэйс - 6, Кристи - 6, Винсент - 5, Джеймс - 2, Реддиш
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
95 : 105
Детройт Пистонс
Детройт
Филадельфия Сиксерс: Макси - 32, Убре - 13, Маккейн - 12, Драммонд - 9, Ябуселе - 8, Мартин - 7, Мартин - 6, Лоури - 3, Гордон - 3, Каунсил - 2, Джексон, Бона
Детройт Пистонс: Айви - 23, Каннингем - 22, Харрис - 18, Хардуэй-младший - 16, Бисли - 11, Стюарт - 7, Холланд - 6, Фонтеккио - 2, Дюрен, Рид, Суидер, Мур, Дженкинс, Сассер, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
133 : 120
Атланта Хоукс
Атланта
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 27, Пул - 24, Валанчюнас - 22, Каррингтон - 16, Кисперт - 16, Джордж - 11, Сарр - 11, Батлер - 2, Болдуин Мл. - 2, Багли III - 2, Дэвис, Гилл, Холмс
Атланта Хоукс: Янг - 35, Джонсон - 21, Родди - 17, Рисашер - 17, Капела - 12, Уоллес - 8, Мэтьюз - 6, Оконгву - 2, Нэнс - 2, Гуйе
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
135 : 132
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Матурин - 30, Сиакам - 29, Топпин - 18, Халибёртон - 17, Несмит - 12, Макконнелл - 10, Джексон - 10, Шиппард - 7, Нембард - 2, Уокер, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Браун - 25, Уайт - 23, Притчард - 16, Холидэй - 8, Корнет - 8, Хорфорд - 8, Хозер - 5, Кета - 2, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
107 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Хироу - 34, Розир - 16, Батлер - 15, Адебайо - 11, Йович - 10, Жакез-мл. - 8, Брайант - 6, Робинсон - 5, Смит - 2, Уэр, Ларссон, Бёркс, Хайсмит
Нью-Йорк Никс: Таунс - 44, Брансон - 22, Бриджес - 17, Ануноби - 11, Макбрайд - 10, Харт - 10, Симс - 2, Топпин, Пэйн, Дадье, Колек, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
106 : 119
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 30, Морант - 14, Иди - 13, Кларк - 13, Бейн - 10, Уэллс - 9, Пиппен Мл. - 5, Хафф - 4, Ларэвиа - 3, Кончар - 3, Альдама - 2, Кавамура, Смарт
Бруклин Нетс: Шрёдер - 33, Томас - 19, Уильямс - 17, Джонсон - 14, Уилсон - 12, Симмонс - 8, Финни-Смит - 7, Клауни - 5, Джонсон - 4, Милтон, Цуй, Уотфорд, Мартин, Мартин
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
102 : 99
Орландо Мэджик
Орландо
Чикаго Буллз: Уайт - 21, Гидди - 20, Вучевич - 18, Досунму - 12, Лавин - 11, Уильямс - 10, Филлипс - 4, Саного - 4, Терри - 2, Картер, Крэйг, Бузелис, Хортон-Такер, Дуарте
Орландо Мэджик: Банкеро - 31, Саггс - 17, Картер - 14, Айзек - 8, Колдуэлл-Поуп - 8, Вагнер - 7, Вагнер - 7, Блэк - 4, Ховард - 3, Хьюстан, Джозеф, Харрис, Да Силва, Энтони
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
105 : 93
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 20, Холмгрен - 19, Гилджес-Александер - 18, Уильямс - 12, Митчелл - 12, Уоллес - 9, Джо - 6, Дженг - 5, Уиггинс - 4, Джонс, Карузо, Флаглер, Риз, Дука
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 18, Сохан - 17, Брэнэм - 15, Пол - 14, Джонсон - 9, Вембаньяма - 6, Уэсли - 5, Коллинс - 3, Шампани - 3, Мамукелашвили - 3, Касл, Сиссоко, Бэсси
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 89
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 21, Куминга - 16, Джексон-Дэвис - 15, Грин - 14, Подзиемски - 13, Андерсон - 10, Муди - 8, Уотерс III - 3, Beekman - 2, Луни - 2, Пэйтон II, Сантос, Спенсер
Нью-Орлеан Пеликанс: Хоукинс - 23, Альварадо - 16, Ингрэм - 14, Уильямсон - 12, Робинсон-Эрл - 9, Кэйн - 7, Грин - 5, Джемисон - 2, Бостон - 1, Тайс, Мисси
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 30, Харден - 19, Портер - 10, Коффи - 9, Джонс - 9, Джонс - 7, Данн - 6, Зубац - 6, Батюм - 5, Мэнн - 4, Хиланд, Миллер, Браун
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 25, Эйтон - 15, Хендерсон - 14, Авдия - 13, Камара - 12, Грант - 8, Рупер - 7, Клингэн - 7, Мюррэй - 5, Бэнтон, Рит, Уокер
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