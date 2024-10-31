В ночь с 30 на 31 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 31 октября

«Шарлотт Хорнетс» – «Торонто Рэпторс» — 138:133.

«Кливленд Кавальерс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 134:110.

«Филадельфия Сиксерс» – «Детройт Пистонс» — 95:105.

«Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс» — 133:120.

«Индиана Пэйсерс» – «Бостон Селтикс» — 135:132 OT.

«Майами Хит» – «Нью-Йорк Никс» — 107:116.

«Мемфис Гриззлиз» – «Бруклин Нетс» — 106:119.

«Чикаго Буллз» – «Орландо Мэджик» — 102:99.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Сан-Антонио Спёрс» — 105:93.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:89.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 105:106.

Видео: Игрок НБА не хочет говорить своё настоящее имя полицейским