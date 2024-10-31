Бронни Джеймс сегодня попал столько же бросков с игры, сколько и Виктор Вембаньяма

Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:110 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс за матч отметился двумя набранными очками, реализовав лишь один бросок с игры из двух попыток. Более того, на счету Джеймса-младшего также две результативные передачи и один перехват.

Примечательно, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (93:105) реализовал столько же бросков, сколько и Бронни — один. Однако французский центровой набрал шесть очков.