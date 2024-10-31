Бронни Джеймс сегодня попал столько же бросков с игры, сколько и Виктор Вембаньяма
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Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:110 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
134 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Мобли - 25, Митчелл - 24, Аллен - 20, ЛеВерт - 16, Джером - 14, Гарлэнд - 12, Уэйд - 8, Ньянг - 5, Томпсон - 4, Меррилл - 3, Окоро - 3, Тайсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Дэвис - 22, Кнехт - 18, Расселл - 10, Хатимура - 8, Ривз - 7, Хэйс - 6, Кристи - 6, Винсент - 5, Джеймс - 2, Реддиш, Вуд
Атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс за матч отметился двумя набранными очками, реализовав лишь один бросок с игры из двух попыток. Более того, на счету Джеймса-младшего также две результативные передачи и один перехват.
Примечательно, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (93:105) реализовал столько же бросков, сколько и Бронни — один. Однако французский центровой набрал шесть очков.
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
105 : 93
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 20, Холмгрен - 19, Гилджес-Александер - 18, Уильямс - 12, Митчелл - 12, Уоллес - 9, Джо - 6, Дженг - 5, Уиггинс - 4, Джонс, Карузо, Флаглер, Риз, Дука
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 18, Сохан - 17, Брэнэм - 15, Пол - 14, Джонсон - 9, Вембаньяма - 6, Уэсли - 5, Коллинс - 3, Шампани - 3, Мамукелашвили - 3, Касл, Сиссоко, Бэсси
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