Команда Дёмина в США победила в предсезонном матче, россиянин стал лучшим по передачам

Университет Бригама Янга (BYU), выступающий в студенческой американской лиге NCAA, обыграл «Колорадо Кристиан» со счётом 93:49 в первом официальном матче предсезонной подготовки.

Российский баскетболист Егор Дёмин, который следующий сезон проведёт в BYU, провёл на паркете 25 минут, не набрав ни одного очка в игре. Зато 18-летний игрок отдал 11 передач — лучший показатель в матче.

К тому же оформил шесть подборов — второй показатель в команде, и был лучшим по «плюс-минус» совместно с напарником по команде Кэноном Катчингсом — «+36».

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