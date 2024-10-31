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Команда Дёмина в США победила в предсезонном матче, россиянин стал лучшим по передачам

Команда Дёмина в США победила в предсезонном матче, россиянин стал лучшим по передачам
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Университет Бригама Янга (BYU), выступающий в студенческой американской лиге NCAA, обыграл «Колорадо Кристиан» со счётом 93:49 в первом официальном матче предсезонной подготовки.

Российский баскетболист Егор Дёмин, который следующий сезон проведёт в BYU, провёл на паркете 25 минут, не набрав ни одного очка в игре. Зато 18-летний игрок отдал 11 передач — лучший показатель в матче.

К тому же оформил шесть подборов — второй показатель в команде, и был лучшим по «плюс-минус» совместно с напарником по команде Кэноном Катчингсом — «+36».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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