Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: расписание матчей 31 октября

Единая лига: расписание матчей 31 октября
Комментарии

Сегодня, 31 октября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей 31 октября:

19:00 мск — УНИКС — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

УНИКС после 10 сыгранных матчей занимает четвёртое место, потерпев три поражения и одержав победу в семи матчах. «Уралмаш» идёт на шестом месте, уступив в четырёх и нанеся поражения в шести встречах сезона-2024/2024.

Лидером Единой лиги остаётся краснодарский «Локомотив-Кубань», на счету которого одно поражение при девяти победах.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица
Сейчас читают:
Не легионерами едины. Топ-5 российских баскетболистов на старте нового сезона
Не легионерами едины. Топ-5 российских баскетболистов на старте нового сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android