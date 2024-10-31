Сегодня, 31 октября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей 31 октября:

19:00 мск — УНИКС — «Уралмаш».

УНИКС после 10 сыгранных матчей занимает четвёртое место, потерпев три поражения и одержав победу в семи матчах. «Уралмаш» идёт на шестом месте, уступив в четырёх и нанеся поражения в шести встречах сезона-2024/2024.

Лидером Единой лиги остаётся краснодарский «Локомотив-Кубань», на счету которого одно поражение при девяти победах.