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Фото: Леброн Джеймс пришёл на пресс-конференцию в Кливленде в чемпионском кольце 2016 года

Фото: Леброн Джеймс пришёл на пресс-конференцию в Кливленде в чемпионском кольце 2016 года
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39-летний звёздный американский баскетболист и четырёхкратный чемпион НБА, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс пришёл на пресс-конференцию после гостевого матча с «Кливленд Кавальерс» в чемпионском перстне 2016 года.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
134 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Мобли - 25, Митчелл - 24, Аллен - 20, ЛеВерт - 16, Джером - 14, Гарлэнд - 12, Уэйд - 8, Ньянг - 5, Томпсон - 4, Меррилл - 3, Окоро - 3, Тайсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Дэвис - 22, Кнехт - 18, Расселл - 10, Хатимура - 8, Ривз - 7, Хэйс - 6, Кристи - 6, Винсент - 5, Джеймс - 2, Реддиш, Вуд

В игре, которая прошла в ночь на 31 октября, «Лейкерс» с Леброном в составе разгромно проиграли «Кавальерс» со счётом 110:134.

Леброн на пресс-конференции

Леброн на пресс-конференции

Фото: Кадр из трансляции

Леброн был выбран на драфте 2003 года под общим первым номером командой «Кливленд Кавальерс». В 2016 году Джеймс привёл «Кавальерс» к первой в истории победе в НБА. В финале «Кливленд» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-3, уступая по ходу финала 1-3.

На счету Джеймса 26 очков, шесть подборов и три передачи. Сын Леброна Бронни Джеймс набрал в игре два очка, чем привёл в восторг болельщиков «Кливленда», которые тепло встретили Бронни.

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