Фото: Леброн Джеймс пришёл на пресс-конференцию в Кливленде в чемпионском кольце 2016 года

39-летний звёздный американский баскетболист и четырёхкратный чемпион НБА, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс пришёл на пресс-конференцию после гостевого матча с «Кливленд Кавальерс» в чемпионском перстне 2016 года.

В игре, которая прошла в ночь на 31 октября, «Лейкерс» с Леброном в составе разгромно проиграли «Кавальерс» со счётом 110:134.

Леброн на пресс-конференции Фото: Кадр из трансляции

Леброн был выбран на драфте 2003 года под общим первым номером командой «Кливленд Кавальерс». В 2016 году Джеймс привёл «Кавальерс» к первой в истории победе в НБА. В финале «Кливленд» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-3, уступая по ходу финала 1-3.

На счету Джеймса 26 очков, шесть подборов и три передачи. Сын Леброна Бронни Джеймс набрал в игре два очка, чем привёл в восторг болельщиков «Кливленда», которые тепло встретили Бронни.