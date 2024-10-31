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Егор Дёмин отдал красивую передачу на партнёра в предсезонном матче NCAA

Егор Дёмин отдал красивую передачу на партнёра в предсезонном матче NCAA
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Российский баскетболист Егор Дёмин в первом предсезонном матче университета Бригама Янга (BYU) отдал эффектную передачу на партнёра по команде в игре с «Колорадо Кристиан».

Егор Дёмин отдал красивую передачу на партнёра:

Матч завершился победой команды, в которой играет Дёмин, со счётом 93:49. Российский игрок не сумел набрать ни одного очка в игре, но отметился 11 передачами — лучший показатель во встрече среди всех участников.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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