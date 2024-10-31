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Президент РФБ Кириленко не поддержал предложение тренера «Бостона» о драках в НБА

Президент РФБ Кириленко не поддержал предложение тренера «Бостона» о драках в НБА
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Легендарный российский баскетболист и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отреагировал на предложение главного тренера «Бостон Селтикс» Джо Маззуллы о введении драк и игре в большинстве, как в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«На мой взгляд, это неправильно в баскетболе. Я бы не хотел смотреть такую игру. Жёсткость — да, грубость — перебор, уже нет», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Кириленко завершил карьеру игрока в июне 2015 года, а в августе того же года был избран президентом Российской федерации баскетбола (РФБ). В 2020 году он был переизбран на эту должность на четыре года, а в 2024-м вновь сохранил пост руководителя РФБ.

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