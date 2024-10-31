Евролига: расписание матчей 31 октября

Сегодня, 31 октября, состоится очередной игровой день в регулярном чемпионате Евролиги. Всего болельщики смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 31 октября:

22:00 мск — «Альба» — «Анадолу Эфес»;

22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Реал» Мадрид;

22:15 мск — «Олимпиакос» — «Барселона»;

22:30 мск — «Олимпия» — «Виртус».

Лидерами Евролиги на данный момент являются «Жальгирис» и «Барселона», одержавшие по пять побед и потерпевшие по одному поражению. По пять поражений в шести матчах на счету таких коллективов, как «Альба», «Виртус» и «Олимпия» из Милана.