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Евролига: расписание матчей 31 октября

Евролига: расписание матчей 31 октября
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Сегодня, 31 октября, состоится очередной игровой день в регулярном чемпионате Евролиги. Всего болельщики смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 31 октября:

22:00 мск — «Альба» — «Анадолу Эфес»;
22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Реал» Мадрид;
22:15 мск — «Олимпиакос» — «Барселона»;
22:30 мск — «Олимпия» — «Виртус».

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
31 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
31 октября 2024, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
31 октября 2024, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
31 октября 2024, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидерами Евролиги на данный момент являются «Жальгирис» и «Барселона», одержавшие по пять побед и потерпевшие по одному поражению. По пять поражений в шести матчах на счету таких коллективов, как «Альба», «Виртус» и «Олимпия» из Милана.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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