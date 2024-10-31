«$ 20 и я ударю Гобера». Звезда НБА — о предложении тренера «Бостона» ввести драки в НБА

Звёздный центровой НБА Стивен Адамс, являющийся игроком «Хьюстон Рокетс», в социальных сетях попытался пошутить над идеей главного тренера «Бостон Селтикс» Джо Маззуллы о введении драк и игры в большинстве, следуя правилам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но социальная сеть не пропустила комментарий Адамса.

«$ 20 и я ударю Гобера прямо в нос», — написал Адамс в социальной сети, но его комментарий не был допущен к публикации.

Фото: Кадр из социальных сетей Адамса

Ранее Легендарный российский баскетболист и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко не поддержал идею тренера «Бостона» Маззуллы о таком радикальном изменении правил.