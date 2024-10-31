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В НБА остались только две команды, ни разу не потерпевшие поражение в сезоне-2024/2025

В НБА остались только две команды, ни разу не потерпевшие поражение в сезоне-2024/2025
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В ночь на 31 октября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день, и большинство команд уже провели по пять встреч в рамках сезона-2024/2025.

Из 30 коллективов североамериканской лиги на 31 октября остались только две команды, которые идут в сезоне со счётом 5-0: «Кливленд Кавальерс» и «Оклахома-Сити Тандер».

В своей последней игре «Кавальерс» разгромили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 134:110, а игроки «Оклахома-Сити Тандер» взяли верх над «Сан-Антонио Спёрс» — 105:93.

Минувшей ночью своё первое поражение в сезоне потерпели баскетболисты «Бостон Селтикс», которые в овертайме уступили «Индиане Пэйсерс» со счётом 135:132.

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