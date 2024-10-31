Паоло Банкеро по досадной причине не смог сравнять счёт в концовке матча с «Чикаго»

Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимал «Орландо Мэджик». Игра завершилась со счётом 102:99 в пользу домашней команды.

Примечательно, что тяжёлый форвард «Орландо» Паоло Банкеро за 0,1 секунды до конца основного времени реализовал дальний трёхочковый бросок. Однако это попадание на равный счёт не засчитали, поскольку баскетболист не успел совершить попытку.

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Банкеро, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 31 очко (12 из 22 с игры, где 2 из 9 — трёхочковые), семь подборов и четыре передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-4».