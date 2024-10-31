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Паоло Банкеро по досадной причине не смог сравнять счёт в концовке матча с «Чикаго»

Паоло Банкеро по досадной причине не смог сравнять счёт в концовке матча с «Чикаго»
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Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимал «Орландо Мэджик». Игра завершилась со счётом 102:99 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
102 : 99
Орландо Мэджик
Орландо
Чикаго Буллз: Уайт - 21, Гидди - 20, Вучевич - 18, Досунму - 12, Лавин - 11, Уильямс - 10, Филлипс - 4, Саного - 4, Терри - 2, Картер, Смит, Крэйг, Бузелис, Хортон-Такер, Дуарте
Орландо Мэджик: Банкеро - 31, Саггс - 17, Картер - 14, Айзек - 8, Колдуэлл-Поуп - 8, Вагнер - 7, Вагнер - 7, Блэк - 4, Ховард - 3, Хьюстан, Джозеф, Харрис, Да Силва, Энтони

Примечательно, что тяжёлый форвард «Орландо» Паоло Банкеро за 0,1 секунды до конца основного времени реализовал дальний трёхочковый бросок. Однако это попадание на равный счёт не засчитали, поскольку баскетболист не успел совершить попытку.

ВИДЕО

Банкеро, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 31 очко (12 из 22 с игры, где 2 из 9 — трёхочковые), семь подборов и четыре передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-4».

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