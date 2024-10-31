Фото: на матче «Партизана» в Евролиге был замечен болельщик с российским флагом

30 октября в Евролиге состоялся очередной игровой день, в рамках которого у себя на домашнем стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» белградский «Партизан» принимал «Монако». Во время матча на трибунах был замечен поклонник с российским государственным флагом. «Партизан» уступил коллективу из Монако со счётом 74:79.

Фото: телеграм-канал «Два Кольца»

Лучшим игроком встречи стал баскетболист «Монако» Альфа Диалло, набравший 18 очков, шесть подборов и одну передачу. Бывший игрок московского ЦСКА и MVP Евролиги прошлого сезона Майк Джеймс отметился 15 очками, двумя подборами и четырьмя передачами.

У «Партизана» две победы в шести матчах в сезоне-2024/2025, у «Монако», наоборот, четыре победы и два поражения.