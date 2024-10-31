Леброн Джеймс после игрового момента отметил игроков, допустивших фолы против него

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:134.

В середине второй четверти Джеймс попал в забавную ситуацию: после того как против него нарушили правила, он сразу же указал на нескольких игроков соперника, которых считал виновными в этом.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 26 очков (9 из 13 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), шесть подборов и три передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-17».