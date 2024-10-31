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Леброн Джеймс после игрового момента отметил игроков, допустивших фолы против него

Леброн Джеймс после игрового момента отметил игроков, допустивших фолы против него
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:134.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
134 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Мобли - 25, Митчелл - 24, Аллен - 20, ЛеВерт - 16, Джером - 14, Гарлэнд - 12, Уэйд - 8, Ньянг - 5, Томпсон - 4, Меррилл - 3, Окоро - 3, Тайсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Дэвис - 22, Кнехт - 18, Расселл - 10, Хатимура - 8, Ривз - 7, Хэйс - 6, Кристи - 6, Винсент - 5, Джеймс - 2, Реддиш, Вуд

В середине второй четверти Джеймс попал в забавную ситуацию: после того как против него нарушили правила, он сразу же указал на нескольких игроков соперника, которых считал виновными в этом.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 26 очков (9 из 13 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), шесть подборов и три передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-17».

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