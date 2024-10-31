Видео: реакция болельщиков «Кливленда» на первые очки Бронни Джеймса в НБА

Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:110 в пользу домашней команды.
В концовке заключительной четверти атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс набрал первые официальные очки в НБА. Одним из зрителей на трибунах было размещено соответствующее видео, где можно заметить реакцию местной публики.
Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.