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Видео: реакция болельщиков «Кливленда» на первые очки Бронни Джеймса в НБА

Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:110 в пользу домашней команды.

В концовке заключительной четверти атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс набрал первые официальные очки в НБА. Одним из зрителей на трибунах было размещено соответствующее видео, где можно заметить реакцию местной публики.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.