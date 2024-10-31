Игрок УНИКСа Торопов: «Уралмаш» будет претендовать на плей-офф

35-летний игрок казанского УНИКСа Сергей Торопов высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем».

«Времени на отдых у нас нет. «Уралмаш» − серьёзная команда. Уверен, по ходу чемпионата они доставят много проблем своим соперникам, особенно после возвращения в строй всех травмированных баскетболистов, и будут претендовать на плей-офф. Недавно «Уралмаш» усилился Джонни О'Брайантом, который уже успел зарекомендовать себя в Единой лиге.

Предстоящий матч будет отличаться от игры первого круга в Екатеринбурге, ведь тогда соперник выступал не в полном составе. Но при этом в третьей четверти они сумели подобраться к нам достаточно близко. Поэтому УНИКС настраивается на серьёзный бой. Для победы нам нужно надёжно защищаться и показать сильные стороны в нападении», — приводит слова Торопова пресс-служба клуба.

Торопов принял участие во всех девяти матчах этого сезона в составе УНИКСа, проведя прошлый год в «Зените». В девяти играх на счету Сергея 4,2 очка, 3,0 подбора и 0,4 передачи.

Матч между УНИКСом и «Уралмашем» состоится 31 октября в 19:00 по московскому времени. УНИКС является серебряным финалистом сезона-2023/2024, уступив в финальной серии ЦСКА со счётом 1-4.