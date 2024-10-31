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Джа Морант вступился за напарника по «Мемфису», над которым издевался игрок «Бруклина»

Джа Морант вступился за напарника по «Мемфису», над которым издевался игрок «Бруклина»
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант вступился за партнёра по команде Скотти Пиппена-младшего, которого уронил на паркет защитник «Бруклин Нетс» Кеон Джонсон.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Джонсон в матче регулярного чемпионата дважды повалил на паркет Пиппена-младшего, после чего Морант реализовал проход с сопротивлением Кеона. Сразу же после этого Джа сопровождал соперника на другую половину площадки, смотря ему прямо в лицо. Судьи остановили игру и выписали по техническому фолу каждому из игроков.

Напомним, «Бруклин» обыграл «Мемфис» со счётом 119:106.

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