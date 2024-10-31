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«Кливленд» повторил достижение своего постчемпионского сезона

«Кливленд» повторил достижение своего постчемпионского сезона
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В ночь на 31 октября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день, в котором клуб «Кливленд Кавальерс» добился своей пятой победы рамках сезона-2024/2025.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
134 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Мобли - 25, Митчелл - 24, Аллен - 20, ЛеВерт - 16, Джером - 14, Гарлэнд - 12, Уэйд - 8, Ньянг - 5, Томпсон - 4, Меррилл - 3, Окоро - 3, Тайсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Дэвис - 22, Кнехт - 18, Расселл - 10, Хатимура - 8, Ривз - 7, Хэйс - 6, Кристи - 6, Винсент - 5, Джеймс - 2, Реддиш, Вуд

Баскетболисты «Кавальерс» разгромили команду «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 134:110. Это победа продлила серию «Кливленда» без поражений, и, таким образом, они впервые с сезона-2016/2017 смогли достичь такой серии. На старте сезона-2016/2017 игроки штата Огайо дошли до отметки в шесть побед подряд.

Сезон-2016/2017 был для «Кавальерс» постчемпионском после того, как в финале 2016 года они обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-3.

Лучшим игроком в составе «Кливленда» в матче с «Лейкерс» стал Донован Митчелл, набравший 24 очка, три подбора и семь передач. Эван Мобли записал на свой счёт 25 очков и пять подборов.

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