Джа Морант реализовал красочный слэм-данк, который судьи ошибочно не засчитали

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант реализовал слэм-данк в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс», который судьи не засчитали.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Мемфис» уступил на домашнем паркете «Бруклину» со счётом 106:119. Морант набрал 14 очков, восемь подборов и 11 передач, став вторым игроком после Джарена Джексона (30 очков) по результативности в команде.

Клуб во главе с Морантом проиграл три матча регулярного чемпионата из пяти сыгранных в сезоне-2024/2025. Ранее Джа вступился за одноклубника Скотти Пиппена-младшего.