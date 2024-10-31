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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 1 ноября

Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 1 ноября
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В пятницу, 1 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс»

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мемфис»:

Джа Морант
Маркус Смарт (решится перед матчем)
Десмонд Бейн (решится перед матчем)
Джарен Джексон
Зак Иди

«Милуоки»:

Дэмьен Лиллард
Гэри Трент
Ториан Принс
Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)
Брук Лопес

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка).

«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс»

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Даллас»:

Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дэниел Гэффорд

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Бен Симмонс (спина).

«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс»

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Юта»:

Кейонте Джордж
Джордан Кларксон
Коди Уильямс
Лаури Маркканен (решится перед матчем)
Уокер Кесслер

«Сан-Антонио Спёрс»:

Крис Пол
Джулиан Шампани
Харрисон Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз»

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Клипперс»:

Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац

«Финикс»:

Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил (решится перед матчем)
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).

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