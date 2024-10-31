Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс»
«Мемфис»:
Джа Морант
Маркус Смарт (решится перед матчем)
Десмонд Бейн (решится перед матчем)
Джарен Джексон
Зак Иди
«Милуоки»:
Дэмьен Лиллард
Гэри Трент
Ториан Принс
Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)
Брук Лопес
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка).
«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс»
«Даллас»:
Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дэниел Гэффорд
«Хьюстон»:
Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Бен Симмонс (спина).
«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс»
«Юта»:
Кейонте Джордж
Джордан Кларксон
Коди Уильямс
Лаури Маркканен (решится перед матчем)
Уокер Кесслер
«Сан-Антонио Спёрс»:
Крис Пол
Джулиан Шампани
Харрисон Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз»
«Клипперс»:
Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац
«Финикс»:
Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил (решится перед матчем)
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).