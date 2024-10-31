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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 01 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК Мемфис Гриззлиз Мемфис Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мемфис»:

Джа Морант

Маркус Смарт (решится перед матчем)

Десмонд Бейн (решится перед матчем)

Джарен Джексон

Зак Иди

«Милуоки»:

Дэмьен Лиллард

Гэри Трент

Ториан Принс

Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)

Брук Лопес

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка).

«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 01 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Даллас»:

Лука Дончич

Кайри Ирвинг

Клэй Томпсон

Пи Джей Вашингтон

Дэниел Гэффорд

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит

Джейлен Грин

Диллон Брукс

Джабари Смит

Алперен Шенгюн

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Бен Симмонс (спина).

«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс»

«Юта»:

Кейонте Джордж

Джордан Кларксон

Коди Уильямс

Лаури Маркканен (решится перед матчем)

Уокер Кесслер

«Сан-Антонио Спёрс»:

Крис Пол

Джулиан Шампани

Харрисон Барнс

Джереми Сохан

Виктор Вембаньяма

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз»

«Клипперс»:

Джеймс Харден

Норман Пауэлл

Теренс Мэнн

Деррик Джонс

Ивица Зубац

«Финикс»:

Тайас Джонс

Девин Букер

Брэдли Бил (решится перед матчем)

Кевин Дюрант

Юсуф Нуркич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).