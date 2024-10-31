Баскетболист «Локо» возглавил рейтинг молодых игроков Единой лиги

«Чемпионат» совместно с Единой лигой ВТБ подготовил версию рейтинга лучших молодых игроков лиги после старта сезона. Лидером стал центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елотонцев, второе место в рейтинге у форварда УНИКСа Михаила Беленицкого, третий — защитник «Самары» Антон Карданахишвили.
Топ-12 молодых игроков Единой лиги:
1. Кирилл Елотонцев («Локомотив-Кубань»).
2. Михаил Беленицкий (УНИКС).
3. Антон Карданахишвили («Самара»).
4. Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»).
5. Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»).
6. Виталиюс Пранаускис («Автодор»).
7. Паша Исмаилов (МБА-МАИ).
8. Михаил Ведищев («Локомотив-Кубань»).
9. Дмитрий Халтурин («Парма»).
10. Глеб Фирсов («Парма»).
11. Сергей Зоткин («Пари Нижний Новгород»).
12. Егор Рыжов («Зенит»).
Бонус. Егор Дёмин (команда университета Бригама Янга (BYU).
С полной информацией о достижениях игроков можно ознакомиться ниже.