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Баскетболист «Локо» возглавил рейтинг молодых игроков Единой лиги

Баскетболист «Локо» возглавил рейтинг молодых игроков Единой лиги
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«Чемпионат» совместно с Единой лигой ВТБ подготовил версию рейтинга лучших молодых игроков лиги после старта сезона. Лидером стал центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елотонцев, второе место в рейтинге у форварда УНИКСа Михаила Беленицкого, третий — защитник «Самары» Антон Карданахишвили.

Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ будет выходить обновляемый рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучшему молодому игроку».

Топ-12 молодых игроков Единой лиги:

1. Кирилл Елотонцев («Локомотив-Кубань»).
2. Михаил Беленицкий (УНИКС).
3. Антон Карданахишвили («Самара»).
4. Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»).
5. Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»).
6. Виталиюс Пранаускис («Автодор»).
7. Паша Исмаилов (МБА-МАИ).
8. Михаил Ведищев («Локомотив-Кубань»).
9. Дмитрий Халтурин («Парма»).
10. Глеб Фирсов («Парма»).
11. Сергей Зоткин («Пари Нижний Новгород»).
12. Егор Рыжов («Зенит»).
Бонус. Егор Дёмин (команда университета Бригама Янга (BYU).

С полной информацией о достижениях игроков можно ознакомиться ниже.

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