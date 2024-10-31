«Что ты, чёрт побери, несёшь». Расселл Уэстбрук гневно обратился к сопернику

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» (144:139 ОТ) на повышенных тонах пообщался с центровым Николасом Клэкстоном.

В социальной сети X (ранее Twitter) аккаунт LegendZ, который славится своими расшифровками слов баскетболистов, поделился моментом с участием Уэстбрука и Клэкстона.

Центровой «Бруклина» сфолил на Уэстбруке и сказал судье: «Я его вообще не трогал». После чего Расселл улыбнулся и уже в следующей атаке реализовал трёхочковый бросок, обратившись к Николасу: «Что ты, чёрт побери, вообще несёшь? Я здесь».