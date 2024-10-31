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«Что ты, чёрт побери, несёшь». Расселл Уэстбрук гневно обратился к сопернику

«Что ты, чёрт побери, несёшь». Расселл Уэстбрук гневно обратился к сопернику
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» (144:139 ОТ) на повышенных тонах пообщался с центровым Николасом Клэкстоном.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
139 : 144
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Шрёдер - 28, Томас - 26, Джонсон - 20, Уильямс - 18, Финни-Смит - 17, Клэкстон - 16, Уилсон - 11, Милтон - 3, Миллер-Уайтхэд, Мартин, Мартин, Клауни, Джонсон
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 24, Гордон - 24, Уэстбрук - 22, Портер - 16, Браун - 12, Строутер - 7, Уотсон - 7, Шарич - 3, Тайсон, Джордан, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар

В социальной сети X (ранее Twitter) аккаунт LegendZ, который славится своими расшифровками слов баскетболистов, поделился моментом с участием Уэстбрука и Клэкстона.

Центровой «Бруклина» сфолил на Уэстбруке и сказал судье: «Я его вообще не трогал». После чего Расселл улыбнулся и уже в следующей атаке реализовал трёхочковый бросок, обратившись к Николасу: «Что ты, чёрт побери, вообще несёшь? Я здесь».

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