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Сестра Стефена Карри грубо ответила критикам, которые троллят её за поддержку Харрис

Сестра Стефена Карри грубо ответила критикам, которые троллят её за поддержку Харрис
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30-летняя Сайдел Карри-Ли, которая является сестрой популярного американского баскетболиста из клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, грубо ответила критикам, которые отправляли ей непристойные фотографии и сообщения в социальных сетях из-за того, что Сайдел и её брат Стефен поддерживают кандидата в президенты США Камалу Харрис.

«Всем разъярённым мужланам в моих комментариях и личных сообщениях… МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ — это существующая, чёрт вас возьми, обычная вещь… просто говорю», — написала Сайдел в социальных сетях.

Ранее Стефен объяснил, почему он решил открыто поддержать кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки (США) от Демократической партии Камалу Харрис на предстоящих выборах.

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