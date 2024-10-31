Отчисленный из «Бостона» игрок подписал контракт с «Жальгирисом»

25-летний американский атакующий защитник Лонни Уокер, отчисленный действующим чемпионом НБА «Бостон Селтикс», подписал контракт с клубом из Европы — литовским «Жальгирисом», о чём сообщила пресс-службы Евролиги.

«Каунасский «Жальгирис» объявил о подписании с Лонни Уокером контракта до конца сезона-2024/2025», — говорится в сообщении на официальном сайте турнира.

Уокер был выбран под 18-м номером драфта НБА в 2018 году клубом «Сан-Антонио Спёрс». Сезон-2023/2024 Уокер провёл в составе «Бруклин Нетс», набирая в среднем 9,7 очка, 2,2 подбора и 1,3 передачи в 58 матчах. В межсезонье подписал контракт с «Бостон Селтикс», но после предсезонных игр был отчислен и ушёл из НБА.