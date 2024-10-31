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Член Зала славы ответил, возможны ли игры сборной России с ведущими мировыми командами

Член Зала славы ответил, возможны ли игры сборной России с ведущими мировыми командами
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85-летний советский и российский баскетбольный тренер, член Зала славы ФИБА, кандидат педагогических наук Евгений Гомельский дал обнадёживающий комментарий по поводу будущего баскетбольной сборной России и возможных игр с ведущими мировыми сборными.

«Сегодня, когда от нас отвернулись многие, национальной команде любые матчи нужны. Сегодняшняя сборная молодая, и ей нужна практика. Конечно, мы не очень хорошо знаем, как выглядят команды соперников. Да, Ливия и Тунис не лидеры баскетбола, но это ничего. Сегодня Ливия, Тунис, но пройдёт немного времени, и вновь будут Франция, Сербия в соперниках», — приводит слова Гомельского ТАСС.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что мешает возвращению российских клубов и национальных команд на международные соревнования.

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