Егор Дёмин оформил передачу не глядя во время предсезонного матча в NCAA

Российский баскетболист Егор Дёмин в первом предсезонном матче университета Бригама Янга (BYU) отдал красивую передачу не глядя на партнёра по команде в игре с «Колорадо Кристиан».

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».

Матч завершился победой команды, в которой играет Дёмин, со счётом 93:49. Российский игрок не сумел набрать ни одного очка в игре, но отметился 11 передачами — лучший показатель среди всех участников встречи.

Напомним, различные аналитики видят россиянина в топ-10 следующего драфта НБА, который состоится летом 2025 года.

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