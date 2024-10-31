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Бывший партнёр Леброна заявил, что Джеймс завершит карьеру после дебюта Брайса Джеймса

Бывший партнёр Леброна заявил, что Джеймс завершит карьеру после дебюта Брайса Джеймса
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33-летний центровой клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон заявил, что звёздный игрок и четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», завершит свою карьеру только после совместной игры со своими сыновьями: Бронни Джеймсом и Брайсом Джеймсом.

«Посмотрите, как играет Леброн. Он, вероятно, мог бы сыграть ещё четыре или пять лет. С таким же успехом он мог бы продолжать играть, чтобы дождаться дебюта в лиге Брайса. В конце концов он это сделает. Вот что произойдёт. Все трое Джеймсов будут в одной команде.

Это просто благословение для всей семьи, чувак. Я так рад за них всех. Надеюсь, что мои дети будут играть в НБА. Я знаю, что не буду играть со своими детьми, но надеюсь, что однажды мои дети смогут почувствовать что-то особенное. Когда это давление на арене и в СМИ усиливается», — приводит слова Томпсона издание Fadeaway World.

Тристан вместе с Леброном стал чемпионом в составе «Кавальерс» в 2016 году. Брайсу, как самому младшему из сыновей Леброна, ещё осталось несколько лет до его дебюта в НБА, и ещё неизвестно до конца его будущее в баскетболе. На данный момент он является звездой школьной команды «Сьерра Каньон Трэйл Блэйзерс» и уже подписал нулевой контракт с Klutch Sports Group (основано Ричем Полом — агентом Леброна).

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