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Леброн высказался о возможности сыграть в НБА со своим вторым сыном

Леброн высказался о возможности сыграть в НБА со своим вторым сыном
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу вероятности сыграть в НБА вместе со своим вторым сыном Брайсом, которому сейчас 17 лет. Ранее центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон заявил, что Леброн завершит карьеру только после совместной игры со своими сыновьями: Брайсом и Бронни Джеймсом.

«Сыграть вместе с Брайсом? О, чёрт. Брайс сейчас в выпускном классе. Даже не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Это было бы здорово. Всё дело в моём разуме, но важна и физическая форма в течение следующих двух лет», — приводит слова Леброна Cleveland Plain Dealer.

Леброну в настоящий момент 39 лет.

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