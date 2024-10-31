Этторе Мессина: мы упустили огромный шанс стать лигой развития НБА

Главный тренер «Олимпии Милан» Этторе Мессина поделился мнением о нынешней ситуации в европейском баскетболе.

«Думаю, 15 лет назад мы упустили огромный шанс стать лигой развития НБА. Мне кажется, это было ошибкой. Если бы мы стали лигой, в которой игроки могли бы развиваться, то сейчас мы бы не оказались в такой ситуации, когда рынок закрыт, где очень трудно найти игроков и где в большей или в меньшей степени наше будущее вызывает беспокойство, потому что мы становимся стареющей лигой», — приводит слова Мессины Eurohoops.

Недавно Мессина высказался о разыгрывающем Ненаде Димитриевиче, перешедшем в команду из казанского УНИКСа.

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