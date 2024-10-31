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Большинство трёхочковых Клэя Томпсона были выполнены из открытых позиций

Большинство трёхочковых Клэя Томпсона были выполнены из открытых позиций
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Новоиспечённый атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон выполнил 88% своих трёхочковых бросков на старте регулярного чемпионата сезона-2024 Национальной баскетбольной ассоциации из открытых или очень открытых позиций.

«Даллас» провёл в нынешнем сезоне четыре матча, одержав три победы и потерпев одно поражение. Следующий матч «Маверикс» проведут в ночь на 1 ноября с «Хьюстон Рокетс».

Напомним, 1 июля стало известно, что Клэй Томпсон подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. 34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт», в составе которого принял участие в 793 матчах.

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